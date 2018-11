Ortega compra edifícios no campus da Amazon por mais de 650 milhões de euros

A dona da Zara prepara-se para fechar a sua maior aquisição de sempre nos EUA. A Inditex, liderada por Amancio Ortega, vai pagar cerca de 655 milhões de euros por dois edifícios no campus da Amazon, em Seatlle, "casa" da gigante tecnológica.

Amancio Ortega continua a apostar no sector imobiliário. Depois de ter investido em Londres no Verão, a Inditex prepara-se agora para fechar a sua maior aquisição nos EUA: a retalhista vai comprar dois edifícios no campus da Amazon, em Seattle, por mais de 650 milhões de euros.

De acordo com o Cinco Días, Ortega vai adquirir o chamado Troy Block, gerido pela USAA Real Estate e que é composto por dois edifícios que fazem parte das 40 propriedades no campus da Amazon. É também aqui que se situa a primeira sede da gigante tecnológica – a segunda sede da empresa vai ser dividida entre duas cidades.

Esta aquisição por parte da Inditex será feita através da imobiliária Pontegadea que deverá pagar entre 740 e 750 milhões de dólares (cerca de 655 milhões de euros), confirmou o jornal espanhol junto de fontes próximas, uma informação que já tinha sido avançada pelo BizJournals.

Esta é mais um investimento em imobiliário, depois de, em Julho, Ortega ter comprado à Blackstone um edifício no centro de Londres, conhecido por ser a sede de várias empresas como é o caso da revista The Economist e do Spotify, por 680 milhões de euros.

Ortega, que ocupa actualmente a quinta posição entre os mais ricos do mundo com uma fortuna avaliada em 55,2 mil milhões de euros segundo a Forbes, recebeu no início de Novembro 693 milhões de euros em dividendos. Este montante é recebido através da Pontegadea Inversiones e é normalmente utilizado para realizar aquisições através da Pontegadea Inmobiliaria.