Amazon divide segunda sede entre Nova Iorque e Virgínia

A segunda sede da Amazon vai ser dividida entre Long Island, no estado de Nova Iorque, e Arlington, no estado da Virgínia, anunciou a empresa esta terça-feira, 13 de Novembro. A gigante tecnológica recebeu mais de 200 propostas ao longo do último ano, numa lista que incluiu 20 cidades.

"Estas duas novas localizações vão permitir atrair talento mundial que vai ajudar-nos a continuar a investir em prol dos clientes nos próximos anos", disse o fundador e CEO da Amazon, Jeff Bezos, citado pela Reuters. Em causa estão mais de 50 mil empregos que a Amazon quer criar e um investimento de mais de cinco mil milhões de euros durante duas décadas.



A criação de postos de trabalho em ambas as cidades - 25 mil em Long Island e outros 25 mil em Arlington - fará com que a empresa receba incentivos com base no seu desempenho. Da parte do estado de Nova Iorque, a Amazon receberá 1,53 mil milhões de dólares (cerca de 1,36 mil milhões de euros) em incentivos, enquanto a Virgínia dará 573 milhões de dólares.





O processo começou em Setembro de 2017 quando a Amazon - a primeira empresa a atingir uma valorização bolsista de um bilião de dólares - anunciou que queria construir uma segunda sede. Actualmente o "quartel-general" da empresa liderada por Jeff Bezos está em Seattle, no estado de Wasghinton, perto da fronteira com o Canadá.



De acordo com o The Wall Street Journal, foi a falta de recursos humanos numa só cidade que levou a Amazon a escolher duas localizações diferentes. Além disso, a divisão da sede entre duas cidades reduz o impacto da empresa nos preços das casas e nos transportes.



Na lista final das possíveis localizações estavam Nova Iorque, Los Angeles, Washington, Raleigh, Carolina do Norte, Columbus e Ohio. Toronto, no Canadá, também integrava a lista.