Pandemia leva grupos de saúde privados a prejuízos em 2020

A pandemia teve um impacto negativo nas contas de três dos maiores grupos de saúde privados que operam em Portugal. Segundo a edição desta sexta-feira do jornal Público, os prejuízos deveram-se a um aumento dos gastos e à redução da atividade assistencial durante os primeiros meses de 2020, que não foi compensada pela recuperação no segundo semestre.



O grupo Luz Saúde fechou o ano com prejuízos de 16,3 milhões de euros, um valor que compara com lucros de 16,7 milhões registados no ano anterior. O grupo, que gere o hospital Beatriz Ângelo, em Loures, em regime de parceria público-privada (PPP), refere que esta unidade teve um impacto "determinante" nas perdas e apresentou, por isso, um "pedido fundamentado de reequilíbrio financeiro ao Estado", refere o Público.





Leia Também CUF regista prejuízos de 23,8 milhões em 2020

Leia Também Grupo Lusíadas Saúde não concorre à PPP no Hospital de Cascais

Já o grupo CUF chegou ao fim de 2020 com prejuízos de 23,8 milhões de euros, face a lucros de 29 milhões registados no período homólogo. Também a CUF fez um pedido de reequilíbrio financeiro ao Estado, devido aos contratos das PPP.Por sua vez, o grupo Lusíadas Saúde apresentou um resultado líquido negativo de 18,5 milhões de euros, que compara com lucros de nove milhões em 2019, que é justificada com a perda de receitas.Apesar dos resultados negativos, os grupos mantiveram as intenções de investimento, nomeadamente a abertura de novas unidades e a expansão de unidades existentes.