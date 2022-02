Privados das PPP exigem milhões ao Estado por prejuízos da pandemia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O grupo que geriu o Hospital de Loures até dia 18 de janeiro – a Luz Saúde – exige ao Estado o pagamento de 45 milhões de euros por prejuízos causados pela pandemia nos anos de 2020, 2021 e no início de 2021.





A notícia é avançada pelo Jornal de Notícias, que explica que o pedido de reequilíbrio financeiro foi feito à Administração Regional de Lisboa e Vale do Tejo em maio do ano passado. Artur Vaz, administrador executivo da sociedade gestora do hospital garante que, caso não haja resposta, o grupo avança para tribunal arbitral.





Em causa estão prejuízos com aumentos de custos, por exemplo com equipamentos de proteção individual de profissionais e doentes e de diminuição de receitas durante a pandemia.





Leia Também Pandemia leva grupos de saúde privados a prejuízos em 2020

"Somos pagos para produzir o que é negociado todos os anos com a ARS e houve dois despachos da senhora ministra a mandar suspender toda a atividade programada não prioritária", alega o administrador da sociedade gestora do Hospital, que

Pedidos idênticos têm o grupo Lusíadas, que gere a PP do Hospital de Cascais até ao final deste ano, ou o grupo CUF, que geriu a PPP de Vila Franca de Xira.