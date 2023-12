CIP pede "grande consenso nacional" sobre cinco medidas para "diminuir riscos" de instabilidade

Continuidade dos avisos do PRR e do PT2030 já lançados; Concretização do plano de avisos já anunciados para o PRR e PT2030; Atualização dos preços regulados com referência à taxa de inflação esperada; Aplicação do regime excecional e temporário do aumento dos preços com impacto em contratos públicos (Decreto-Lei n.º 49-A/2023, de 30 de junho); Injeção de capital e/ou decisões ministeriais para liquidação dos compromissos do Estado, nomeadamente pagamentos contratualizados e dívidas vencidas.

A CIP - Confederação Empresarial de Portugal apela aos órgãos de soberania que, "neste", ao atuarem com vista a uma concretização "estável e adequada" do Orçamento do Estado 2024, dos fundos estruturais, onde se inclui o PRR, e dos investimentos infraestruturais de que o país necessita.Numa carta-compromisso enviada esta semana e em que é pedida uma audiência aos líderes dos partidos com assento parlamentar, ao Presidente da República e à Provedora de Justiça, a CIP sinaliza a "urgência e a necessidade de um grande consenso nacional" sobre cinco matérias:Sobre a atual situação política do país a Confederação considera que "o interregno de vários meses até à formação de um novo Governo saído de eleições é, mas tem todo o respeito pela tentativa de equilíbrio que representa a preocupação pela existência de um Orçamento de Estado aprovado e em execução em 2024".É com a situação política em vista que a CIP salienta ainda que é necessário "evitar a todo o custo umainstitucionalmente que condicione a execução orçamental e limite ainda mais o necessário investimento público em Portugal".