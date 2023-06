Parque Escolar passa a chamar-se Construção Pública e arranca com sete escolas

Leia Também Governo prepara-se para atribuir construção de habitação pública à Parque Escolar

Além das sete escolas secundárias que irão ser ainda intervencionadas (cinco em Lisboa e duas no Porto), a passagem para a Construção Pública implicará igualmente a transmissão de todos os imóveis da Parque Escolar, cabendo à nova empresa levar a cabo uma reavaliação dos mesmos, no prazo de um ano e meio.



Além das sete escolas secundárias que irão ser ainda intervencionadas (cinco em Lisboa e duas no Porto), a passagem para a Construção Pública implicará igualmente a transmissão de todos os imóveis da Parque Escolar, cabendo à nova empresa levar a cabo uma reavaliação dos mesmos, no prazo de um ano e meio.

Depois de ter sido criada em 2007, durante o Governo socialista de José Sócrates, com o objetivo de levar a cabo as obras necessárias para reabilitar e requalificar as escolas públicas, a Parque Escolar muda agora formalmente de nome e passa a chamar-se Construção Pública, de acordo com um decreto-lei publicado esta segunda-feira em Diário da República.A decisão de mudar a denominação e a área de atuação da empresa pública, que há 16 anos se dedica a melhorar o parque escolar em Portugal, tinha já sido tomada no Conselho de Ministros de 30 de março, para permitir "assumir um papel ativo no setor da habitação e dos equipamentos públicos"."Pretende-se conferir a esta entidade uma vocação mais ampla e abrangente, enquanto instrumento especializado e ágil, para dar corpo às intervenções que se revelem necessárias no âmbito da promoção e requalificação do património público edificado e a edificar, em particular no setor da habitação", decidiu o Governo.Em conferência de imprensa, nessa mesma data, a ministra da Habitação, Marina Gonçalves, tinha já avançado que a nova vida da empresa inclui também a transformação de imóveis devolutos do Estado em habitação, em parceriaIHRU). Além disso, fica agora a saber-se que a Construção Pública irá também prestarA governante explicou também que as obras da nova empresa serão suportadas com verbas do Plano de Resolução e Resiliência.No cumprimento do