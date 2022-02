Pastéis de Belém é o restaurante com mais reviews do TripAdvisor

Se são ou não os melhores pastéis de nata do mundo (há até quem quem questione se devem ser classificados como tal), é uma discussão com décadas e que prevemos que se vá alastrar durante muitos anos. O que é inegável é que, ao fim de mil milhões de reviews publicadas na plataforma TripAdvisor, continua a ser a confeitaria dos Pastéis de Belém o espaço em Portugal com mais avaliações desde o início.O TripAdvisor, criado em 2000, é uma das maiores plataformas online de informação turística, contendo em si avaliações de restaurantes e hotéis de todo o mundo. E das mais de mil milhões de avaliações feitas nesta plataforma, o espaço que foi mais vezes alvo de escrutínio foi a confeitaria dos Pastéis de Belém, em Lisboa. De acordo com a plataforma, mais de 52.600 críticas foram escritas sobre a confeitaria de Belém. A média das críticas faz uma avaliação muito positiva, com a classificação de 4,5 estrelas em 5.O hotel com mais avaliações do mundo é o Luxor Hotel & Casino de Las Vegas, com 48 mil críticas, e a atração turística que motivou mais opiniões foi a Basílica da Sagrada Família, em Barcelona, Espanha, com 164 mil opiniões.Em 22 anos, o TripAdvisor conseguiu reunir mais de mil milhões de críticas na sua plataforma, sendo que metade dessas críticas foram feitas nos últimos cinco anos. De acordo com um comunicado emitido pela empresa, esta plataforma é das mais importantes da Internet no que diz respeito à avaliação de destinos turísticos, sendo escolhida por milhões de turistas pelo mundo inteiro. Mas há um utilizador que foi particularmente adepto desta plataforma: a utilizadora @82manuelal que escreveu mais de sete mil avaliações. De acordo com a TripAdvisor, as suas críticas já foram lidas mais de oito milhões de vezes. A utilizadora, Manuela, vive na cidade do Luxemburgo e entrou na plataforma em 2015, o que dá uma média de cerca de mil avaliações por ano (quase três por dia).O presidente da empresa diz, citado por um comunicado: "Estamos muito agradecidos pelas contribuições que a comunidade Tripadvisor fez ao longo dos últimos 22 anos. Críticas confiáveis e as opiniões dos nossos viajantes são o corpo e alma da plataforma e ajudam-nos a ajudar-vos a ser melhores turistas, permitindo a milhões de negócios que cresçam, movendo biliões de dólares na economia pelo mundo fora".De acordo com a plataforma, cada crítica tem, em média, 688 caracteres, o que é quase o triplo da média de outros sites semelhantes.