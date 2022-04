Chinês da Baixa fecha após 32 anos de vida, luxuoso Delicatessen só resistiu 10 meses

Na recente onda de aberturas e encerramentos de restaurantes, destacamos a coincidência do fecho, no mesmo dia, na região do Porto, de dois espaços muito diferentes - um antigo, de comida chinesa, instalado numa das ruas mais comerciais da Invicta; o outro, inaugurado há menos de um ano, de alta gastronomia, no maior centro comercial do Norte.

"Estimados clientes, amigos e colaboradores do Restaurante Mar do Norte: É com enorme tristeza que anunciamos o fim da nossa jornada", lê-se no papel que o senhor Wang e a D. Chen colocaram à porta do estabelecimento inaugurado em 1990, na Rua de Mouzinho da Silveira, artéria que liga a estação ferroviária de São Bento à Ribeira do Porto.

"A todas as famílias que nos visitaram e apoiaram ao longo dos anos, agradecemos a vossa confiança! Sentimo-nos mais que honrados por estes 32 anos a servir comida chinesa. Encerramos as nossas portas no dia 31 de março de 2022 sem intenção de voltar. Sem mais a acrescentar, desejamos a todos muita saúde e que nunca se esqueçam do ‘Chinês da Baixa’", despedem-se os donos do Mar do Norte.

Situado a menos de 10 quilómetros de distância, o dia 31 de março foi também o último para o Delicatessen, o restaurante dedicado à alta-cozinha e com assinatura do mediático chefe Rui Paula, que tem duas estrelas Michelin na Casa de Chá da Boa Nova.

"Não podemos deixar de agradecer ao NorteShopping, que, pela primeira vez em Portugal, e como forma de chegar a outros públicos, nos permitiu levar a alta gastronomia a um centro comercial", realçou o estrelado chefe, nas redes sociais, referindo-se ao fecho do "Delicatessen - Espaço Gourmet by Rui Paula", que esteve cerca de 10 meses instalado no luxuoso espaço Galleria deste "shopping".

"Obrigada a todos os clientes que nos visitaram. Temos todo o gosto em recebê-los num dos nossos restaurantes - DOP, DOC e Casa de Chá da Boa Nova", sugere Rui Paula.