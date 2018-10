Sérgio Lemos/Correio da Manhã

Paulo Dentinho deixa de ser director de Informação da RTP na sequência da controvérsia referente às publicações, na rede social Facebook, acerca de violações. Paulo Dentinho tinha colocado o seu lugar à disposição da administração, que terá decidido que este não teria condições para continuar à frente da Informação do canal de serviço público.A manutenção de Paulo Dentinho à frente da Direcção de Informação estava a ficar insustentável e o conselho de administração decidiu aceitar a disponibilidade do director para deixar o cargo, apurou o jornal Público.Ao Correio da Manhã, Dentinho, apesar de colocar o lugar à disposição, não estava a ponderar demitir-se. "Não tenho, por ora, nada mais a dizer, falarei apenas com as autoridades competentes, se me quiserem ouvir, mas saliento desde já que um cenário de demissão não é por mim equacionável, muito menos justificável, além de que desistir não faz parte da minha forma de estar na vida. Apesar disso, coloquei o meu cargo à disposição da administração, admitindo que não contestarei a decisão que a mesma vier a tomar", disse esta noite o responsável ao Correio da Manhã Na terça-feira, o Conselho de Redacção divulgou um comunicado em que contava que quando questionou Paulo Dentinho sobre o caso das duas publicações no Facebook, este se recusou a responder a perguntas, fazendo apenas uma declaração em que dizia haver na empresa um "complô" contra si.Paulo Dentinho será substituído dentro de poucos dias.