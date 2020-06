Paulo Fernandes compra 200 mil ações da Altri

A Actium, detida pelo vice-presidente da Altri, passou a deter 12,98% do capital da fabricante de pasta.

Paulo Fernandes, vice-presidente da Altri, comprou 200 mil ações da companhia de pasta e papel na sessão de terça-feira, 2 de junho.





Em comunicado à CMVM, a Altri diz que as ações adquiridas representam 0,1% do capital e que a Actium (holding de Paulo Fernandes) passou a deter 26.616.874 ações representativas de 12,98% do capital social e dos direitos de voto da Altri.