PCP dos EUA investe em “dark stores” de Lisboa

Fundada há dois anos por Milana Dovzhenko e Artem Kokhan, de 26 anos e residentes há quase uma década em Portugal, a aplicação de entregas rápidas de mercearias Bairro, que opera em Lisboa, acaba de receber um novo investidor.

Depois de, em agosto do ano passado, ter fechado uma ronda de financiamento de 1,2 milhões de euros junto de investidores privados russos, a Pacific Capital Partners (PCP) acaba de anunciar "a concretização de um investimento na Bairríssimo", a empresa dona da Bairro.

Sem revelar valores, a subsidiária europeia da norte-americana Prim Ventures adianta apenas, em comunicado, que este investimento foi realizado através da sua filial espanhola Pacific Capital Partners - Iberifi Ventures.

A Bairro opera através de "dark stores" (lojas físicas não abertas ao público e que servem apenas como entreposto logístico para o "ecommerce"), situadas no Parque das Nações, Marquês de Pombal, Laranjeiras, Benfica, Almada e Carnaxide, entregando mercearias em menos de meia hora, utilizando para o efeito um serviço de estafetas.

"Lançada em Lisboa em 2020 pelos jovens empreendedores Artem Kokhan e Milana Dovzhenko, a plataforma Bairro é uma ‘operadora de dark stores’ que permite a entrega rápida de produtos de supermercado, com foco na qualidade da experiência do utilizador, entrega rápida, baixo custo e alto padrão de qualidade de produtos", enfatiza a PCP.

Segundo Doriane Zalewski, directora de marketing da PCP, "num mundo onde uma em cada nove pessoas não tem comida suficiente e com 70% do desperdício de alimentos a ocorrer no processo de produção, há uma necessidade substancial de soluções sustentáveis", considerando que a Bairro é uma startup "alimentada pela logística verde que ajuda a reduzir o desperdício alimentar através de soluções eficientes de encomenda e distribuição".

De resto, garante, a PCP "investe em empresas que moldam mercados do futuro por meio de tecnologias e métodos disruptivos".

"A Bairro mostrou um histórico incrível de execução, rentabilidade e crescimento, em menos de 24 meses, considerando a crise da covid-19 no meio. A empresa encontrou uma forma de gerar valor num mercado tão competitivo como este, atraindo os clientes para a plataforma e criando acordos de longo prazo com parceiros em diversos segmentos e mercados", afiança Enrique Lanata, diretor de estratégia e planeamento da PCP.

Segundo a nova investidora, a Bairro "já tem contratos com grandes multinacionais, como PepsiCo, Unilever, Nestlé, Beiersdorf, Iglo, Procter & Gamble, Gleba, Nobre, Purina e Sumol Compal", além dos produtos da FMR Brands, que integram o universo da PCP.

"A PCP encontrou na Bairro uma oportunidade incrível para ampliar a sua presença nos mercados de tecnologia alimentar e de consumo na Europa, aproveitando a vantagem competitiva da Bairro no mercado português e os seus planos de crescimento", conclui Enrique Lanata.