Startup Bairro angaria financiamento russo de 1,2 milhões de euros

Fundada em dezembro de 2020, a startup Bairro acaba de anunciar que fechou um ronda de financiamento de 1,2 milhões de euros junto de investidores privados russos. A empresa assegura aos utilizadores a entrega de mercearias em menos de meia hora, utilizando armazéns próprios e um serviço de estafetas.Para já, o serviço ainda só está disponível em Lisboa, mas a Bairro pretende chegar ao Porto até ao final do ano e daí expandir-se para o resto do país. Os passos seguintes são a aposta no mercado espanhol e países europeus vizinhos."A tração impressionante do projeto, o volume atual do mercado alimentar português, que representa um valor estimado de 24 mil milhões de euros e a baixa concorrência no segmento de entrega rápida na região, foram fatores que conduziram à decisão de investir na Bairro", explica em comunicado o business angel Dmitry Shklyar.Com um armazém localizado nas antigas instalações da Nokia, no Marquês de Pombal, a startup entrega já produtos de alguns fornecedores de peso, como a Unilever e a Nestlé. Nos próximos dois anos, pretende expandir a gama de produtos alimentares e bens de consumo disponíveis e ainda alargar aos produtos de farmácia.A empresa foi criada por Artem Kokhan e Milena Dovzhenko, ambos residentes em Portugal e com experiências anteriores em empreendedorismo. "Realizar as compras a partir de casa, de forma mais cómoda e rápida, é cada vez mais uma realidade para os consumidores e considerámos que existia espaço no mercado para criar um serviço que viesse resolver o problema das compras de supermercado de última hora, de forma eficiente e sem custos elevados", indica Milena Dovzhenko.