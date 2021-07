PCP exorta Governo a nacionalizar Groundforce e libertá-la "da chantagem" do privado

Leia Também ANA diz que Groundforce deve 769,6 mil euros e avança com revogação de licença

Leia Também Greve da Groundforce leva ao cancelamento de 321 voos no aeroporto de Lisboa

O PCP exortou o Governo a "resolver de imediato" a situação da Groundforce através da nacionalização da empresa de 'handling', "libertando-a da chantagem do acionista privado" e garantindo o pagamento dos salários dos trabalhadores.Em comunicado divulgado, o PCP explicitou que "desde há mais de um ano" que os funcionários da Groundforce estão a viver uma "situação de profunda instabilidade".Os comunistas recordaram que já tinham proposto a nacionalização da empresa de 'handling' como única maneira de "ultrapassar a presente crise", mas "o Governo do PS não quis seguir esse caminho, preferindo deixar a empresa entregue ao capitalista a quem um anterior governo oferecera 50,1%" das ações."O Governo tem todos os instrumentos para resolver de imediato esta situação. Através da nacionalização da Groundforce, libertando-a da chantagem do acionista privado que tenta salvar-se à custa dos trabalhadores, da TAP e da economia nacional. É isso que se exige", sublinhou o partido.Alfredo Casimiro, no entender do PCP, mostrou-se desde o início "completamente incapaz" de dirigir a Groundforce."o longo do último ano ficou perfeitamente demonstrado que quer o Governo quer a TAP não quiseram resolver a situação da Groundforce pois a sua prioridade era manter a fragilidade destes trabalhadores para conseguir impor uma redução salarial de cerca de 30%", sustentaram os comunistas.Os trabalhadores da Groundforce estiveram em greve durante o fim de semana. A paralisação cancelou centenas de voos nos aeroportos portuguesas, em particular, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.A greve vai prolongar-se ainda pelos dias 31 de julho, 1 e 2 de agosto.Além desta paralisação, desde o dia 15 de julho que os trabalhadores da Groundforce estão também a cumprir uma greve às horas extraordinárias, que se prolonga até às 24:00 do dia 31 de outubro de 2021.A Groundforce é detida em 50,1% pela Pasogal e em 49,9% pelo grupo TAP, que, em 2020, passou a ser detido em 72,5% pelo Estado português.A TAP garantiu no sábado que não tem quaisquer pagamentos em atraso à Groundforce, depois de a empresa de 'handling' ter acusado a companhia aérea de ter uma dívida de 12 milhões de euros por serviços já prestados.