Portugal destaca-se entre os países cujos pedidos de patentes mais cresceram no ano passado, e fá-lo à boleia dos transportes, embora as instituições académicas ganhem destaque. A nível global, a Siemens destrona a Huawei no maior número de pedidos.

Reuters

Os pedidos de patentes apresentados por empresas e instituições portuguesas ao Instituto Europeu de Patentes (IEP) dispararam 46,7% em 2018, o terceiro maior crescimento no número de pedidos entre os 38 países que remetem a este instituto.



À frente de Portugal ficaram apenas a Lituânia e San Marino, embora a maioria dos países europeus tenham visto este número de pedidos aumentar. No total foi entregue um recorde de 174.317 pedidos de patentes europeias, mais 4,6% em comparação com 2017. As exceções foram França e Finlândia, onde os pedidos caíram, mas também Itália e Holanda, que se mostraram estáveis.

Por cá, foi no setor dos transportes e da engenharia civil que nasceram mais pedidos – representando uma quota de 8% cada. Contudo, foi nos transportes que se viu o maior crescimento – 800%.



Já olhando empresa a empresa, são as instituições académicas e de investigação que se destacam: há três entre as cinco que mais pedidos submeteram, e o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência do Porto (INESC Porto) lidera mesmo com nove pedidos. A Novadelta-Comércio e Indústria de Cafés empatam com sete pedidos e seguem-se a Oli Sistemas Sanitários, a Universidade de Évora e a Universidade do Porto, todas com seis submissões.De acordo com os mesmos dados, a região Norte foi a que mais contribuiu para os pedidos de origem portuguesa, tendo crescido 35% em relação ao ano anterior e constituído perto de metade – 40% - do total. Apesar disto, o Porto não superou Lisboa, que é a cidade com mais pedidos apresentados – 26 -, contra os 23 registados na Invicta. O Centro foi a região onde estas submissões mais dispararam, tendo quase duplicado de 2017 para o ano seguinte.



EUA dominam e Siemens destrona Huawei

Os Estados Unidos da América permanecem o país de onde é originário o maior número de pedidos de patentes, com cerca de 25% do total dos pedidos apresentados em 2018. Seguem-se a Alemanha, o Japão, a França e a China, tendo este último país aumentado apenas 8,8%, o crescimento mais baixo dos últimos 5 anos.



A nível global, a empresa que mais registos apresentou foi a Siemens, com 2.493 pedidos de patentes, seguindo-se a chinesa Huawei, informa ainda o instituto. Em 2017, era a Huawei a líder, e a Siemens ficava em segundo lugar. Nas posições seguintes, este ano, estão a Samsung, a sul-coreana LG e a norte-americana United Technologies.