Petrolífera italiana Eni suspende compra de petróleo bruto da Rússia

O grupo petrolífero italiano Eni anunciou esta quinta-feira que suspendeu os contratos de compra de petróleo bruto da Rússia, uma semana depois de revelar que venderia a sua participação no gasoduto que liga a Rússia a Turquia."A Eni suspendeu novos contratos para o fornecimento de petróleo bruto ou derivados de petróleo da Rússia", disse um porta-voz do grupo, citado pelos órgãos de comunicação social italianos. "Em todo o caso, a Eni vai operar em total conformidade com o que for estabelecido pelas instituições europeias e nacionais", acrescentou.No dia 2 de março, a gigante petrolífera italiana anunciou que iria prosseguir com a venda da sua participação conjunta de 50%, em partes iguais com a russa Gazprom, no gasoduto "Blue Stream", que liga a Rússia à Turquia, devido à invasão da Ucrânia."No que diz respeito à participação conjunta e em partes iguais com a Gazprom no gasoduto 'Blue Stream', a Eni pretende proceder à venda da sua participação", disse na altura um porta-voz da empresa, que especificou que a sua presença atual na Rússia era "marginal".A Eni segue o exemplo de grandes petrolíferas como as britânicas Shell e BP, que anunciaram a retirada de projetos na Rússia devido à invasão militar russa na Ucrânia.A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou pelo menos 516 mortos e mais de 900 feridos entre a população civil e provocou a fuga de mais de 2,1 milhões de pessoas para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.