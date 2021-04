Plano de recuperação olha pouco para empresas

Um plano muito centrado no Estado e com poucos incentivos para a capitalização do tecido empresarial. Os empresários olham com desconfiança para a proposta do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no qual gostariam de ver menos Estado e mais iniciativa privada. Já que é nas empresas, dizem, que está a chave da recuperação do país num período pós-pandemia.

Plano de recuperação olha pouco para empresas









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.