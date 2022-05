Plano para aeroportos prevê requisição de inspetores do SEF e integração de PSP, diz Marques Mendes

O plano de contigência do Governo para evitar bloqueios nos aeroportos prevê a requisição de inspetores dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e a integração de agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP). A informação foi avançada este domingo pelo comentador político Luís Marques Mendes, na SIC, no seguimento das dificuldades nos atendimentos que se verificaram ao longo do dia nos aeroportos.



Os passageiros de voos internacionais de fora da Europa que chegaram ao aeroporto de Lisboa este domingo tiverem de esperar em filas de várias horas devido às perturbações geradas por um plenário de trabalhadores do SEF. O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, classificou a situação de muito que foi muito séria, especialmente numa altura de retoma do turismo, e anunciou que será apresentado esta semana um plano de contingência.



"O Governo vai requisitar inspetores do SEF que estão noutros serviços para os colocar nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro", avançou Luís Marques Mendes, na SIC sobre o plano de contigência. "No mesmo âmbito, o Governo vai integrar no SEF agentes da PSP que já efetuaram formação teórica (cerca de 85) e colocá-los na primeira linha dos aeroportos. E há já mais um grupo de 120 agentes da PSP a entrar em formação."



O comentador e ex-líder do PSD sublinhou que sindicatos têm o direito a discutir e negociar as condições de extinção do SEF, mas defendeu igualmente que o Governo tem o dever de defender o interesse nacional. "Espera-se que o Governo seja rápido e eficaz", frisou. "Isto não pode continuar assim. Portugal precisa de turistas. O turismo está novamente em alta. Não podemos, em função disto, deitar tudo a perder, com iniciativas desta natureza."



Em causa esteve a realização de um plenário de trabalhadores do SEF, convocado por uma estrutura sindical entre as 06:00 e as 09:00 horas deste domingo, que provocou constrangimentos na área das chegadas do aeroporto de Lisboa, apesar de terem sido decretados serviços mínimos. As estimativas da ANA Aeroportos apontam para que mais de 4.500 passageiros tenham sido afetados, uma situação que a empresa considerou "inaceitável e muito preocupante".