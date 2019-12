As PME vão poder deduzir no IRC até 12 milhões de euros de lucros que tenham sido reinvestidos no prazo de quatro anos desde que foram registados.

O Orçamento do Estado para 2020 prevê um novo incentivo para que as pequenas e médias empresas (PME) reinvistam os lucros obtidos. O limite de lucros reinvestidos que podem ser deduzidos em sede de IRC vai aumentar para 12 milhões de euros, do teto de 10 milhões que existe atualmente. Ao mesmo tempo, o prazo para reinvestimento é alargado para quatro anos.A medida consta de uma versão preliminar do Orçamento do Estado para o próximo ano, a que o Negócios teve acesso. Esta alteração ao Código Fiscal do Investimento abrange as micro empresas e as PME.