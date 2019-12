Selo no crédito ao consumo aumenta 10% e agravamento de 50% mantém-se

O crédito ao consumo vai ver agravadas em 10% as taxas do imposto do selo. Além disso, mantém-se o agravamento de 50% que já vem de 2016 e com o qual se pretende conter o recuso das famílias ao endividamento junto da banca.

O recurso ao crédito ao consumo vai ficar mais caro no próximo ano, com um agravamento em 10% das atuais taxas de imposto do selo cobradas em cada operação. De acordo com uma versão da proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2020 a que o Negócios teve acesso, vai ainda manter-se o agravamento de 50% sobre o imposto do selo no crédito ao consumo, que já vem de 2016 e agora o Governo vai prorrogar por mais um ano.