O sistema de incentivo fiscal ao investimento em inovação é alargado até 2025 numa versão preliminar do Orçamento do Estado.





Por ano, segundo os dados da Agência Nacional de Inovação (ANI), recorrem aos incentivos do SIFIDE mais de mil empresas, um número que tem vindo a crescer. Atualmente, o bónus fiscal total para estas empresas está perto dos 200 milhões de euros por ano. A lei atual previa que estivesse em vigor até ao próximo ano, mas o Orçamento do Estado para 2020 vem alargar este prazo para 2025.Por ano, segundo os dados da Agência Nacional de Inovação (ANI), recorrem aos incentivos do SIFIDE mais de mil empresas, um número que tem vindo a crescer. Atualmente, o bónus fiscal total para estas empresas está perto dos 200 milhões de euros por ano.

O SIFIDE - Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação e Desenvolvimento vai ser alargado até 2025. A medida consta de uma versão preliminar do Orçamento do Estado para 2020, a que o Negócios teve acesso.O SIFIDE II, em vigor desde 2014, foi criado para incentivar o investimento em investigação e desenvolvimento por parte das empresas, em atividades relacionadas com a criação e melhoria de produtos, processos, programas ou equipamentos.