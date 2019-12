Migração do alojamento local para arrendamento dá isenção de mais-valias

A proposta de Orçamento do Estado para 2020 prevê que os proprietários que desistam do alojamento local e coloquem os seus imóveis no arrendamento tradicional ficam isentos do pagamento de mais-valias. Condição: manter o arrendamento pelo menos por cinco anos consecutivos.

De acordo com uma versão do Orçamento do Estado, a que o Negócios teve acesso, as mais-valias relativas a imóveis que tenham sido alocados a uma atividade profissional apenas serão tributadas no momento da venda do imóvel. Isso aplicar-se-á, nomeadamente, no caso dos prédios que estejam no alojamento local e que passem para o arrendamento habitacional, mas também a quaisquer outras situações em que um imóvel para fins habitacionais esteja afeto a uma atividade profissional e seja imediatamente afeto à obtenção de rendimentos prediais, da categoria F. Nesses casos, a mais-valia não será considerada para efeitos de tributação. A condição é que se mantenham neste regime durante pelo menos cinco anos, isto é, o imóvel terá de gerar rendimentos durante cinco anos consecutivos.