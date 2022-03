Porto à frente na captação de 500 profissionais de gigante mundial das viagens online

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Menos de meio ano depois de ter aberto um centro de desenvolvimento tecnológico na Baixa do Porto, o grupo eDreams Odigeo anunciou que vai contratar mais de 500 profissionais, nos próximos três anos, garantindo que o seu "tech hub" da cidade Invicta "é prioridade".

Apresentando-se como "a maior companhia de viagens online da Europa, líder global em venda de viagens aéreas fora da China, e uma das maiores empresas europeias de ‘e-commerce’", o grupo de origem espanhola "planeia aumentar em 50% a sua força de trabalho global até ao ano fiscal de 2025", sublinhando que, "o novo ‘tech hub’ no Porto, inaugurado em outubro passado, será uma pedra basilar desta sua estratégia de crescimento".

A primeira fase desta campanha de recrutamento será lançada ainda este ano, ao longo do qual a empresa prevê preencher 200 vagas, "nomeadamente nos seus mais recentes ‘hubs’ tecnológicos no Porto e em Milão – onde pretende centrar os seus maiores esforços de atração de talento –, mas também nos escritórios de Barcelona, Madrid e Budapeste", detalha a eDreams Odigeo, em comunicado.





As novas contratações visam reforçar as equipas de tecnologia, produto e inovação da eDreams Odigeo, "com vista a permitir à empresa desenvolver ainda mais a sua plataforma tecnológica própria e a vasta gama de produtos e serviços de viagens que oferece".

Cotada na bolsa de Madrid e empregando cerca de mil pessoas de 46 nacionalidades, o grupo opera com quatro marcas de agências de viagens - eDreams, GO Voyages, Opodo e Travellink -, a que acresce o motor de pesquisa Liligo, contabilizando "mais de 17 milhões de clientes por ano em 45 mercados".

O grupo eDreams Odigeo afiança que trabalha com 664 companhias aéreas e possui parcerias com 130, disponibilizando ofertas de voos, hotéis, cruzeiros, rent-a-car, pacotes dinâmicos, pacotes de férias e seguros.