Gigante eDreams reforça “hub” tecnológico no Porto

A eDreams Odigeo anunciou esta quinta-feira, 14 de janeiro, a ampliação do centro tecnológico ("hub") que tem desde fevereiro de 2020 na região Norte de Portugal, com o objetivo de "liderar a transformação da indústria das viagens e sair vencedora na era pós-covid-19".

Numa nota enviada às redações, o grupo de origem espanhola, que começou por instalar-se nos subúrbios de Matosinhos e acaba de mudar para a Baixa do Porto, indica que vai começar a recrutar este mês para várias posições especializadas, incluindo engenheiros "front" e "back-end", bem como "developers" iOS e Android.





Em declarações ao Negócios, fonte oficial da eDreams Odigeo especificou que serão abertas um total de 30 vagas adicionais nesta primeira fase de recrutamento em 2021, prometendo a abertura de outras posições durante o resto do ano que está agora a começar.

Aquela que reclama ser a maior companhia de viagens online da Europa e uma das maiores empresas europeias de comércio eletrónico, explica que estes novos quadros vão "juntar-se à força tecnológica" da empresa, que engloba equipas de inovação, produto e desenvolvimento noutros países europeus.

"Estamos encantados em continuar a expandir a nossa força tecnológica a nível global e especialmente no Porto, onde existe uma comunidade tecnológica entusiasmante e em expansão e que irá, certamente, enriquecer o talento da nossa equipa e ajudar-nos a inovar ainda mais para benefício dos viajantes", frisou o diretor tecnológico (CTO), Carsten Bernhard.

261 Plataformas digitais A eDreams Odigeo controla 261 websites e aplicações de viagens, com 17 milhões de clientes em 45 países.







Foi há menos de um ano que a empresa que detém 261 websites e aplicações de viagens – disponibilizam ofertas de voos, hotéis, cruzeiros, rent-a-car, pacotes de férias e seguros – instalou um "hub" de tecnologia na Lionesa, em Matosinhos, um centro empresarial que revitalizou uma antiga fábrica de sedas e acolhe, entre outras, as equipas de engenharia da Farfetch ou de inovação da dinamarquesa Vestas.





Cotada na bolsa de Madrid e com origens que remontam a 1999, a eDreams Odigeo resultou de uma operação de fusão com a Go Voyages e de aquisição da Opodo, concretizada em junho de 2011. Somadas à agência de viagens Travellink e ao motor de pesquisa Liligo, estas marcas contabilizam mais de 17 milhões de clientes por ano e a presença em 45 mercados.(Notícia atualizada às 13:30 com detalhes sobre o recrutamento e a mudança de escritório)