Portuense eleito CEO mundial de relações públicas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tem 48 anos e é co-fundador e CEO, desde 2004, da agência de comunicação e multipremiada Central de Informação, que tem sede no Porto.

Licenciado em Comunicação Social e a terminar um MBA na Universidade Católica, Rodrigo Viana de Freitas foi vice-presidente da APECOM (Associação Portuguesa das Empresas de Conselho em Comunicação e Relações Públicas), entre 2015 e 2021, e júri em diversos festivais internacionais como Cannes Lions ou Stevie Awards.

Leia Também Português preside ao júri dos “óscares” mundiais de negócios

Entretanto, depois de ter sido "chairman" não executivo da International Public Relations Network (IPRN), entre 2019 e 2021, tendo organizado a reunião mundial em Lisboa no final do ano passado, Rodrigo Viana de Freitas assume, agora, a presidência executiva desta rede global.

Freitas chega assim à posição mais alta da IPRN, que é uma das maiores redes de agências de relações públicas independentes, que foi criada há 25 anos e tem presença mundial nos cinco continentes, com cerca de 50 agências.

A eleição decorreu esta semana em Cartagena, na Colômbia, durante a reunião geral anual da IPRN, tendo Rodrigo Viana de Freitas "sido eleito por unanimidade para um mandato executivo de três anos, renovável por mais três", anuncia a Central de Informação, em comunicado.





O português, que sucede ao espanhol Luis Gonzáles, que era presidente desde 2016, conta com o apoio consultivo de um "board" composto por CEO’s de agências membro dos Estados Unidos, Porto Rico, Colômbia, Brasil, Espanha, Alemanha e Arábia Saudita.

O principal objectivo do novo CEO da IPRN "é o de reforçar o capital reputacional da rede, através de um plano de parcerias e de novos conteúdos e ferramentas, para, com isso, alargar a representação em todas as geografias e atrair novos clientes internacionais para os membros".

Fundada em 1995, a IPRN está presente em 105 cidades e 41 países, cobrindo os mercados da América do Norte e do Sul, Europa Ocidental e Oriental, Médio Oriente, África, Extremo Oriente e Austrália. Representa, ainda, todos os setores da indústria.

De acordo com a Central de Informação, a IPRN representa um volume de faturação acumulado que ronda os 500 milhões de dólares, tendo mais de sete mil colaboradores distribuídos pelas várias agências e um total de quatro mil clientes ativos.