Portuense Sastudio ganha três concursos na Islândia

O atelier de arquitetura Sastudio, instalado no Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto (UPTEC), acaba de vencer um concurso para a criação de um centro comunitário em Höfn, pequena cidade localizada na região de Austurland, no leste da Islândia.

Concebido pelos portugueses Sastudio, em colaboração com dois parceiros islandeses – Hjark e Landmotun –, o Parque Comunitário de Leiðarhöfði distribuir-se-á por um hectare de terreno.

"A estrutura desenhada pelos portugueses promove a ligação com a natureza circundante e vai ativar novas atividades sociais para locais e turistas", enfatizam o Sastudio e a UPTEC, em comunicado conjunto enviado às redações, esta quarta-feira, 1 de junho.

No último ano, este é o terceiro concurso em que o Sastudio é premiado na Islândia – o primeiro, um jardim-de-infância cuja proposta foi adquirida pelo município de Reykjavik e, o segundo, um outro jardim-de-infância, em Garðabær, com início de obras previsto para este Verão.

No caso do Parque Comunitário de Leiðarhöfði, "o projeto contempla um edifício polivalente de 500 metros quadrados que se eleva suavemente do solo e, simultaneamente, cria uma nova frente de rua, protege a nova praça dos ventos dominantes de Nordeste, enquanto maximiza a exposição solar", destaca o Sastudio.

De acordo com o atelier de arquitetura portuense, "a cobertura ajardinada prolonga a flora local e torna-se uma extensão do passeio pedonal que oferece um novo ponto de vista sobre a povoação e a natureza envolvente", sendo que "o aterro será removido e a acumulação natural das águas criará um lago para os meses quentes e um ringue de patinagem nos mais frios".

O Sastudio realça que "o projeto foi pensado para criar um espaço versátil, capaz de acomodar vários tipos de eventos e se adaptar a múltiplos usos para a população e visitantes".

Assim, foram idealizadas várias estruturas recreativas, como parque infantil, redes, baloiços e equipamento de exercício, "feitos a partir de material de pesca reciclado e madeira local", enquanto "o novo cais prolonga o passeio sobre a água, oferecendo uma nova perspetiva da paisagem e um maior contacto com a natureza", remata.

"Assumimos um risco ao desafiar o planeamento existente para habitação privada, considerámos o desejo da população por uma nova centralidade neste local único. Sugerimos e desenhámos um centro comunitário, um espaço social para todas as idades, que consiga acolher diversas funções e apoiar atividades ao ar livre",afirma Tiago Sá, fundador da Sastudio.