Portugal com mais de 40 empresas na feira ANUGA (e só não vão mais por restrições de espaço)

A PortugalFoods vai levar 43 empresas nacionais à feira ANUGA, a "principal montra mundial do setor alimentar", que vai decorrer entre 7 e 11 de outubro, em Colónia, na Alemanha. E só não leva mais porque há "restrições de espaço"."Uma vez mais, denotando o dinamismo e fulgor da indústria agroalimentar nacional, a procura foi superior à oferta: mais empresas portuguesas se fariam representar na grande 'montra' internacional do setor alimentar caso não existissem restrições de espaço", diz a associação que representa o cluster agroalimentar português e trabalha em prol da promoção internacional do setor.Desde 2011, o primeiro ano da presença da PortugalFoods no certame, em que estiveram presentes 17 empresas nacionais, a PortugalFoods mais do que duplicou a área do seu "stand".E, este ano, à sétima participação, irá ocupar um espaço de aproximadamente 545 metros quadrados, e que "só não será maior porque a elevada procura pela área de exposições, nesta que é a primeira feira ANUGA pós-pandemia - o evento decorre de dois em dois anos - , obrigou a organização a gerir a régua e esquadro a planta disponível", explica a PortugalFoods, num comunicado enviado às redações."A elevada procura que registámos é sinónimo da capacidade competitiva do setor nos mercados internacionais", diz a diretora executiva da PortugalFoods, Deolinda Silva, lembrando que este "foi dos únicos setores da economia nacional que manteve o crescimento das exportações durante o período pandémico, tendo contribuído de forma muito significativa para a resiliência da economia nacional".Além disso, enfatiza, "ao longo dos últimos anos, o setor não deixou de investir, de incorporar inovação, de criar valor e de se posicionar, pela qualidade e diferenciação, em mercados estratégicos, pelo que chegamos a ANUGA 2023 num contexto de crescimento e com a certeza de que a indústria nacional está a fazer crescer, de forma muito sustentada, a sua pegada internacional".Em 2019, as exportações do setor agroalimentar rondaram 6,2 mil milhões, subindo para 8,6 mil milhões de euros em 2022 e, embora se deva ter em conta que este valor "acomoda o impacto da subida generalizada dos preços", não deixa, no entanto, de mostrar "um crescimento sustentado" das vendas ao exterior.A última edição de ANUGA, realizada em 2021, contou com a participação de aproximadamente 5 mil expositores e atraiu mais de 70 mil visitantes profissionais, provenientes de 169 países.Para a PortugalFoods, "numa altura em que a indústria nacional procura novos caminhos de crescimento, a presença no maior evento mundial do setor permite às empresas participantes, além do contacto com as mais recentes inovações, consolidar as relações comerciais e identificar novas oportunidades de negócio em mercados consolidados, assim como possíveis geografias de expansão"."Os últimos anos têm sido muito desafiantes para o setor alimentar em particular, se pensarmos nas grandes disrupções das cadeias logísticas impostas quer pela pandemia, quer pela invasão da Ucrânia pela Rússia. A escalada inflacionista continua a fazer sentir-se de forma muito presente no dia-a-dia das empresas, atualmente com grande impacto na diminuição do poder de compra dos consumidores, e há preocupação sobre as consequências desta situação", assinala a dirigente da associação.Não obstante, reforça Deolinda Silva, "o desempenho positivo do setor é prova de que a aposta em inovação é peça fundamental para a criação de valor: é muito pela diferenciação que garantimos a competitividade da fileira alimentar".O "stand" da PortugalFoods deve receber a visita da ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Albuquerque, assim como dos presidente da AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal), Filipe Santos Costa.A presença da PortugalFoods na Feira ANUGA 2023 decorre ao abrigo do Projeto Conjunto de Internacionalização 2023/2024, "Go Global", que prevê a organização de 40 iniciativas em duas dezenas de mercados prioritários, cofinanciadas pelo Compete2030, Portugal2030, Algarve2030, Lisboa2030 e União Europeia no âmbito do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.A PortugalFoods conta com mais de 180 associados, desde empresas, a entidades do sistema científico nacional da fileira agroalimentar e outras atividades conexas.Na ANUGA, além da participação da PortugalFoods, que leva 43 empresas, vão com a Associação da Indústria Alimentar Pelo Frio (ALIF) seis empresas e pelo menos 27 são esperadas em Colónia a título individual. formato individual.