Portugal e França vão pagar quase 80 milhões a Espanha pelas interligações elétricas

Leia Também Receitas com leilões de garantia de origem já superam recorde do ano passado

O sistema elétrico espanhol vai receber quase 80 milhões de euros em resultado dos leilões anuais de "capacidade de troca de electricidade" das interligações elétricas com França e Portugal, avança o jornal online Energías Renovables . É através destes leilões, que em 2023 se realizaram entre os dias 4 e 12 de Dezembro, que são atribuídos os respetivos direitos de utilização de capacidade para aceder às interligações e trocar energia entre países vizinhos.Como resultado, ficou definido queA espanhola Red Eléctrica (antiga Red Eléctrica de España), a francesa Réseau de Transport d'Électricité (RTE) e a portuguesa Redes Energéticas Nacionais (REN), que em cada um dos países são as operadoras da rede elétrica, realizaram já quatro leilões, um para cada sentido da interligação Espanha-França e Espanha-Portugal.Na interligação entre Espanha e Portugal foram atribuídos direitos financeiros para capacidade de troca de energia. Ou seja, os vencedores do leilão têm o direito de receber, durante todo o ano, a diferença de preço positiva entre os dois mercados. As receitas geradas atingem um valor de 8,7 milhões de euros, metade dos quais correspondem ao sistema espanhol., tendo 12 das 42 entidades participantes no leilão obtido capacidade. Por seu lado, no sentido Portugal-Espanha, foram oferecidos e cedidos 430 MW, com um preço resultante de 0,28 euros por MW e hora, tendo 12 das 37 entidades participantes no leilão obtido capacidade.Já na interligação de Espanha com França foram atribuídos direitos de capacidade de troca física. Ou seja, quem venceu o leilão tem a opção de estabelecer trocas físicas de energia ao longo do ano através desta interligação, ou receber a diferença de preço positiva entre mercados diários dois dois países, em relação à capacidade atribuída.Até 2024,No sentido Espanha-França, foram oferecidos e atribuídos 690 megawatts (MW) para cada hora do ano. Assim, foi estabelecido um preço resultante de 16,61 euros por MW e hora, e 20 das 59 entidades participantes no leilão obtiveram capacidade.Por seu turno, no sentido França-Espanha, foram oferecidos e atribuídos 820 megawatts (MW) de capacidade, com um preço resultante de 6,85 euros por MW e hora, tendo obtido capacidade 23 das 66 entidades participantes no leilão.