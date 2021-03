Portugal é o 7.º melhor país para as mulheres trabalharem, diz a The Economist

O chamado "Glass Ceiling Index" para 2021, que combina dados como educação, emprego, salário, encargos com crianças, direitos de maternidade e paternidade e representação em cargos de topo, mostra que o progresso até ao topo das empresas é mais lento para as mulheres na maioria dos países da OCDE.



Neste "top", divulgado antes do dia da mulher, a Suécia surge como o melhor sítio para uma mulher trabalhar, seguida pelos vizinhos Islândia, Finlândia e Noruega.





Isto porque os países nórdicos "são particularmente bons a ajudar as mulheres a concluírem a faculdade, garantir um emprego, dar acesso a posições de topo nas empresas e beneficiar de sistemas de licença e de horários de trabalho flexíveis", refere a publicação.

Já em quinto, sexto e sétimo lugares seguem, respetivamente, França, Dinamarca e Portugal. Isto enquanto Espanha está na 15.º posição e a Alemanha em 22.º neste "ranking" - no segundo caso, apenas 29% dos cargos de relevo são ocupados por mulheres.



Já os EUA, que estão agora em 18.º, conseguiram melhorar quatro posições em comparação com o ano anterior. Embora a proporção de mulheres em cargos de gestão e nos conselhos de administração esteja acima da média, mantém-se abaixo da média registada na OCDE.



Em último lugar está a Coreia do Sul (29.º), pelo nono ano consecutivo, próxima do Japão e da Turquia. Isto porque, refere a revista, nos países asiáticos ainda se espera que as mulheres tenham de escolher entre ter uma família ou uma carreira.

