Portugal pede ajuda a Espanha para combate aos incêndios de Vila de Rei

O Ministério da Administração Interna português solicitou ajuda a Espanha para combater os incêndios que estão a afetar a região Centro do País. Em comunicado, o MAI explicou que o País "solicitou assistência bilateral a Espanha no quadro do Protocolo entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha sobre Cooperação Técnica e Assistência Mútua em matéria de Proteção Civil".





De acordo com a mesma fonte, Madrid disponibilizou de imediato dois aviões pesados anfíbios, que deverão operar no incêndio de Vila de Rei já esta tarde.