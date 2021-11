Portugal tem 120 projetos de alojamento turístico em desenvolvimento

de tendências de construção de hotéis na Europa da Lodging Econometrics.O documento indica que, no final do terceiro trimestre de 2021, a Europa tinha a serem desenvolvidos 1.814 projetos, com um total de 295.719 quartos.

Reino Unido com 335 projetos / 52.086 quartos, Alemanha com 271 projetos / 48.883 quartos e França com 156 projetos / 18.680 quartos.As redes hoteleiras com mais unidades em construção são a Accor, que encabeça a lista, seguida do grupo Marriott, do Hilton e do InterContinental Hotels Group (IHG). Sozinhas estas quatro empresas representam 46% do pipeline total de construção de hotéis na Europa.Durante o terceiro trimestre, a Europa inaugurou 122 hotéis / 18.431 quartos, elevando o número total de novos hotéis inaugurados este ano para 339 hotéis, correspondendo a 49.880 quartos.