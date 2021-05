Goldman Sachs abre no Montijo sexto hotel B&B em Portugal e quer fechar o ano com 10

Leia Também B&B Hotel Lisboa Aeroporto vendido ao fundo MNK Partners por 14 milhões

O Montijo conta a partir desta segunda-feira com um novo hotel. O B&B Hotel Lisboa Montijo abriu portas hoje e é a sexta unidade hoteleira do grupo francês B&B Hotels, que é controlado pelo banco norte-americano Goldman Sachs desde 2019.O hotel de três estrelas localiza-se na Avenida João XXIII e conta com 112 quartos no total, incluindo individuais, duplos e para famílias, informa a empresa em comunicado.Este é o sexto hotel da cadeia em Portugal após a abertura de unidades em Braga, Coimbra, Lisboa, Felgueiras e Setúbal. No total, a B&B Hotels conta com uma oferta em Portugal de 662 quartos e 12 apartamentos.O grupo tem ainda em desenvolvimento unidades em cidades como Oeiras, Sintra, Matosinhos, Olhão, Viseu ou Viana do Castelo, num investimento global estimado em 70 milhões de euros."A incorporação deste novo hotel no Montijo, junto ao B&B Hotel Lisboa Aeroporto, vem reforçar a nossa presença numa região chave de Portugal para nós. Um mercado com forte procura tanto de hóspedes que viajam em lazer como em trabalho, e que procuram alojamento a um preço acessível para todos os bolsos, sem comprometer o conforto a qualquer momento. Estamos muito satisfeitos que o nosso firme compromisso com um mercado tão dinâmico e atrativo como o português esteja a dar frutos", refere Torcato Faria, country manager da B&B Hotels em Portugal, citado no comunicado."Apesar da crise que surgiu depois do Covid-19, na B&B Hotels estamos determinados a continuar com o nosso compromisso com Portugal. A nossa meta para 2021 é atingir 10 estabelecimentos na região. Portugal é um destino muito atrativo, onde os nossos hotéis estão a ter uma grande aceitação, muitos deles graças ao bom trabalho do Grupo Casais, com quem mantemos uma excelente relação de colaboração. Atualmente, temos um grande número de projetos em andamento e continuamos a buscar oportunidades para continuar nosso crescimento sustentado na região com o objetivo de expandir nossa rede", assinala Lucía Méndez-Bonito, CEO da B&B Hotels em Espanha e Portugal.Já António Carlos Rodrigues, CEO do Grupo Casais, responsável pela construção e promoção do novo B&B Hotel Lisboa Montijo, considera que "o Grupo Casais é a empresa responsável pela construção de seis unidades hoteleiras do Grupo B&B Hotels, sendo que assume ainda a promoção de 5 destes hotéis – Montijo, mas também Oeiras, Vila Nova de Gaia, Olhão e Guimarães. Estes projetos são o exemplo vivo do tipo de relação que a Casais pretende estabelecer com os seus clientes, pois o desenvolvimento interno de algumas soluções permite que a execução da obra corra com uma maior fluidez, cumprindo os objetivos e a visão do cliente".O Grupo B&B Hotels foi adquirido em 2019 pelo Goldman Sachs e conta atualmente com mais de cinco centenas de hotéis em França, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, Bélgica, Suíça, Áustria, Eslovénia, Polónia e Brasil.