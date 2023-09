Portugal tem via aberta para ajudar México nos portos

Partilhar artigo



As empresas portuguesas vão poder ajudar na gestão de portos e cargas no México, anunciou Andrés Manuel López Obrador, presidente daquele país da América Central.



"Concordámos em estabelecer um acordo. E as empresas portuguesas também participarão", afirmou, em conferência de imprensa, citado pela agência Bloomberg. "É uma empresa que será criada, um consórcio".