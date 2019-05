Português eleito chairman mundial de relações públicas

O diretor-geral da Central de Informação, que tem sede no Porto, é o novo chairman da IPRN – International Public Relations Network, uma das maiores redes internacionais de agências de comunicação e relações públicas independentes, que tem atualmente cerca de 50 membros, oriundos de mais de 30 países dos cinco continentes e que representam um volume de faturação da ordem dos 500 milhões de dólares (446,5 milhões de euros).

Rodrigo Viana de Freitas foi eleito por unanimidade, numa votação que decorreu em Varsóvia, Polónia, e contou com a presença de mais de 40 membros.

Para Rodrigo Viana de Freitas, o cargo, que tem a duração de um ano, "não representa apenas uma grande honra, como também uma enorme responsabilidade". No entanto, "as competências e a experiência internacional da Central de Informação, e a sua atual ligação a agências de todo o mundo em diferentes competições, podem ser muito úteis nesta fase de crescimento, numa altura em que a rede se prepara para celebrar 25 anos (em 2020)", afirma o empresário, em comunicado.

Os principais objetivos do mandato passam pelo "reforço da comunicação internacional da rede e conquista de novos membros, nomeadamente na América do Norte e do Sul e em alguns países de África e Europa".

Rodrigo Viana de Freitas, que é também vice-presidente da Apecom (Associação Portuguesa das Empresas de Conselho em Comunicação e Relações Públicas), foi recentemente eleito presidente do comité internacional de jurados dos The Stevie Awards – International Business Awards, e é júri da edição deste ano do festival internacional Cannes Lions, na categoria de Relações Públicas.