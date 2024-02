Portuguesa Eupago compra Pagaqui à britânica Teya

Com a aquisição da Pagaqui, o grupo Eupago, que tem sede no Porto, emprega agora 56 pessoas.









Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Três anos depois de ter sido comprada pela SaltPay, empresa britânica que mudou entretanto de nome para Teya, a Pagaqui acaba de ser comprada pela portuguesa Eupago, que se apresenta como "líder nacional" no setor de pagamentos eletrónicos. "A Eupago adquiriu a Pagaqui para fortalecer a sua posição no mercado de pagamentos, expandindo a sua presença aos pontos físicos", revelou ao Negócios o presidente da "fintech" com sede no Porto....