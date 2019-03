A multinacional de origem portuguesa MDS lançou um seguro para drones na Europa que permite aos utilizadores contratar uma solução de proteção do aparelho através de uma aplicação, e por um determinado período de tempo."Através da aplicação móvel FlySafeGo, a MDS oferece a possibilidade de subscrever online um seguro de responsabilidade civil para drones que garante os danos patrimoniais e/ou não patrimoniais causados a terceiros. A app permite, assim, de forma simples e em tempo real, subscrever o seguro para a aeronave não tripulada e voar com a certeza de que está protegido", explica a empresa em comunicado.O seguro para drones é obrigatório por lei para aeronaves com peso superior a 900 gramas, devendo garantir a responsabilidade civil dos operadores de aeronaves não tripuladas pilotadas por controlo remoto. Segundo a MDS, a solução agora desenvolvida garante as indemnizações resultantes de danos patrimoniais e/ou não patrimoniais decorrentes de lesões corporais e/ou materiais causadas a terceiros pela aeronave, durante a sua utilização em Portugal.Os utilizadores podem subscrever o seguro por um período de tempo definido e determinado, tendo em conta as horas de utilização do drone. Os subscritores têm também a possibilidade de escolher diferentes opções de capital para a cobertura de responsabilidade civil, que podem ser de 100 mil, 250 mil e 500 mil euros.A solução, que já está disponível em Portugal, será alargada para outros mercados europeus, como admite o diretor executivo adjunto da MDS, Mário Vinhas. "Esta solução única na Europa já mereceu nomeação para prémio de inovação no sector e leva-nos a pensar na sua expansão para novos mercados. Atualmente já está disponível em Portugal, estando já em desenvolvimento a sua extensão para outros países europeus", refere o responsável, citado no comunicado.A MDS é um grupo multinacional que atua na área da corretagem de seguro e resseguro e consultoria de riscos, com presença em mais de 100 países. A empresa descreve-se como líder de mercado em Portugal, um dos maiores players no Brasil e com presença direta em Angola, Moçambique, Espanha, Malta e Suíça.