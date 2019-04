Braço segurador da Sonae anda às compras no Brasil. Agora engoliu a Ben’s

Cerca de 17 anos depois de ter entrado no Brasil com a compra do então terceiro maior "broker" do país, estando quase a fazer dois anos que cedeu uma ação ao grupo brasileiro Suzano, com o qual a Sonae passou a controlar conjuntamente o grupo MDS, a multinacional de consultoria de riscos e seguros decidiu meter o pé no acelerador no crescimento por aquisições no Brasil.

Nos últimos quatro meses, adquiriu duas empresas no Brasil, que operam na área de benefícios flexíveis para trabalhadores. Depois da 838 Soluções, no final do ano passado, a MDS anunciou esta quarta-feira, 24 de abril, que comprou a Ben’s, consultora de seguros brasileira especialista em benefícios flexíveis, que gere mais de 250 milhões de reais (57,6 milhões de euros) em prémios.

Compras que se enquadram na estratégia do grupo luso-brasileiro, que pretende reforçar o portefólio de serviços oferecidos, nomeadamente na área de benefícios flexíveis.

"A estratégia da MDS prevê um crescimento orgânico e por aquisições, tanto nas áreas mais tradicionais de corretagem de seguros como na consultoria de riscos, procurando reforçar a oferta única e distintiva que disponibiliza aos seus clientes. A área de benefícios flexíveis é uma aposta estratégica, pois permite-nos potenciar o valor acrescentado que temos para oferecer aos nossos clientes e acelerar o crescimento da companhia", afirma José Manuel Dias da Fonseca, CEO do grupo MDS.

"A aquisição da Ben’s reforça a atuação da MDS no Brasil e agrega novos processos, tecnologias e uma equipa reputada de profissionais, que com certeza tem muito a contribuir com o grupo", considera o mesmo gestor.





Com 21 anos de atividade e um efetivo de 70 profissionais, a Ben’s é responsável pela gestão de seguros de mais de 200 empresas e de cerca de 300 mil pessoas.