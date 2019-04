Corretora da Sonae troca alianças com o Querido Mudei a Casa e cria a MDS Finance

O grupo MDS, que é líder em Portugal na consultoria de risco e seguros, sendo controlado conjuntamente pela Sonae e a brasileira Suzano, criou uma nova empresa para a distribuição de seguros junto dos clientes de promotores imobiliários e financeiro.

Chama-se MDS Finance e tem como objetivo imediato a distribuição de seguros junto dos clientes do grupo que integra as marcas Remax, Maxfinance e Melom/Querido Mudei a Casa, entre outras.

"No âmbito da sua atividade, a MDS Finance estabeleceu uma parceria com o grupo que integra as marcas Remax Portugal, Maxfinance Portugal, Melom/Querido Mudei a Casa, Leasecapital e Business Finance, com o objetivo de explorar sinergias e dinamizar a oferta de seguros junto dos seus clientes, disponibilizando produtos e soluções de seguros competitivas e adequadas às necessidades específicas dos seus públicos", anunciou o "braço" segurador da Sonae, em comunicado.

A MDS Finance disponibiliza soluções de proteção do património e responsabilidades, nomeadamente seguros Vida e Multirriscos Habitação, entre outros ramos.

"A MDS pretende colocar as suas valências e conhecimento ao serviço do mercado, nomeadamente do setor imobiliário e financeiro", afirma Ricardo Pinto dos Santos, CEO da MDS Portugal, realçando que a MDS Finance "nasce com a missão de inovar e crescer no setor", daí ter "estabelecido uma parceria com o grupo líder para dar resposta às necessidades dos seus clientes, nomeadamente na compra e venda de casa".

A MDS é uma multinacional que atua na área da corretagem de seguro e resseguro e consultoria de riscos, que está presente em mais de 100 países, sendo líder de mercado em Portugal e um dos maiores operadores no Brasil, e opera diretamente em Angola, Moçambique e Espanha, assim como no Reino Unido, Malta e Suíça.

Acresce a Brokerslink, empresa fundada pelo grupo e que gere uma rede de corretores global com cerca de 18 mil profissionais de seguros.