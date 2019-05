MDS alia-se a norte-americana nos bónus atribuídos aos trabalhadores

A multinacional de consultoria de riscos e seguros MDS continua a reforçar a atividade numa área completar ao seu negócio, o de benefícios flexíveis para trabalhadores, tendo nos últimos cinco meses adquirido duas empresas no Brasil, a Ben’s e a 838 Soluções, que operam neste segmento, depois de, há dois anos, ter comprado, em Portugal, uma participação de 45% na FlexBen.

Já esta quinta-feira, 9 de maio, a MDS anunciou o estabelecimento de uma parceria estratégica com outra especialista em benefícios corporativos, a consultora norte-americana Sequoia Global Network.

"Este acordo insere-se na política de crescimento do grupo MDS, que prevê o crescimento em atividades complementares à gestão de seguros e consultoria de risco, seja através de crescimento orgânico, aquisições ou parcerias", explica a multinacional luso-brasileira, que é controlada conjuntamente pela Sonae e a brasileira Suzano, em comunicado.

Uma parceria que, segundo a MDS, "resulta da vontade da Sequoia de contar com um parceiro de referência no mercado português, capaz de responder às necessidades dos seus clientes multinacionais que atuam em Portugal e nos países onde a MDS está presente".

O segmento dos globalmente chamados "employee benefits" representa "um volume expressivo dos prémios" geridos pela MDS em Portugal, "sendo que se espera que esta área continue em crescimento, agora potenciado também pela parceria estabelecida com a Sequoia", realça a empresa.

A expectativa é alta, dada a grande preocupação das empresas em oferecer aos seus colaboradores pacotes remuneratórios que respondam às necessidades individuais e que contribuam para atrair e reter talento.

"A área de benefícios é uma aposta estratégica da MDS, pois permite-nos reforçar o valor acrescentado que temos para oferecer aos nossos clientes e, com isso, acelerar o crescimento da companhia. A parceria com a Sequoia é um reconhecimento do trabalho que temos vindo a realizar e que faz da MDS o ‘player’ de referência na área dos benefícios em Portugal", enfatiza José Manuel Dias da Fonseca, CEO do grupo MDS.

Já Jill Neilson, Global Leader da Sequoia Global Network, considera que "a Sequoia passa a ter um parceiro de qualidade reconhecida em Portugal, que oferece confiança e suporte de qualidade, podendo assim referenciar a MDS juntos das subsidiárias de atuais clientes e empresas que estejam interessadas em instalar-se em Portugal".

A MDS é uma multinacional que atua na área da corretagem de seguro e resseguro e consultoria de riscos, que está presente em mais de 100 países, sendo líder de mercado em Portugal e um dos maiores operadores no Brasil, e opera diretamente em Angola, Moçambique e Espanha, assim como no Reino Unido, Malta e Suíça.

Acresce a Brokerslink, empresa fundada pelo grupo e que gere uma rede de corretores global com cerca de 18 mil profissionais de seguros.