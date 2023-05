Leia Também Metalogalva da Trofa compra alemã falida com quatro fábricas

A portuguesa Metalogalva, especializada na engenharia e proteção de aço, inaugura esta semana a primeira fábrica nos EUA, em Memphis, no Estado do Tennessee, prevendo faturar 80 milhões de euros naquele mercado em 2024.Em comunicado, a empresa do VigentGroup avança que a nova fábrica dos EUA - com 120 trabalhadores e que produzirá estruturas metálicas para a indústria fotovoltaica - "vem reforçar a aposta da empresa nesta geografia, permitindo incrementar a produção, assegurar uma rede comercial ágil e uma logística de proximidade" naquele que é o seu principal mercado de exportação."A aposta nesta unidade produtiva insere-se na estratégia de crescimento sustentado da Metalogalva, que atingiu em 2022 o melhor resultado de sempre, com uma faturação consolidada de 400 milhões de euros e um EBITDA [resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações] de 50 milhões de euros", salienta.Com a nova unidade dos EUA -- um investimento cujo valor não foi divulgado - a Metalogalva passa a contar com duas fábricas no continente americano, somando-se esta à já existente no Brasil."Os investimentos que temos vindo a realizar à escala internacional refletem a ambição que caracteriza o nosso grupo, mas igualmente a consciência de que precisamos de apostar continuamente na inovação e na consolidação do nosso portefólio, de modo a assegurar uma resposta eficaz aos desafios do mercado e às exigências dos nossos clientes", afirma o presidente executivo (CEO) do VigentGroup, citado no comunicado.Segundo Sérgio Silva, a nova fábrica nos EUA permite ao grupo "incrementar a posição e quota num setor de elevado potencial que irá, certamente, manter um ritmo acelerado de crescimento no futuro"."Na Metalogalva, estamos sempre atentos às oportunidades que surgem nos diversos setores e mercados em que atuamos, identificando potenciais aquisições que se enquadrem na estratégia e nos objetivos que temos definidos", acrescenta.A Metalogalva recorda que, "nos últimos anos, tem registado um crescimento contínuo do volume de faturação, reflexo da evolução orgânica e de um conjunto de aquisições realizadas em diversos mercados".Recentemente, a empresa comprou a francesa Petitjean e a divisão de iluminação da alemã Europoles, em ambos os casos empresas líderes de mercado nos respetivos países, representando conjuntamente mais de 700 colaboradores e cerca de 120 milhões de euros de faturação."O investimento direto nos EUA vem, neste sentido, reforçar a expansão internacional da Metalogalva, incrementando a capacidade de resposta à escala global", salienta.Após ter encerrado 2022 com vendas recorde, a Metalogalva estima atingir uma faturação consolidada de 430 milhões de euros este ano, contando, à escala global, com cerca de 1.400 colaboradores.Fundada em 1971, a Metalogalva -- Irmãos Silvas, S. A. é a mais antiga empresa do VigentGroup, reclamando a liderança nacional na área da engenharia e proteção de aço e apresentando-se como "um dos principais 'players' europeus na produção de colunas de iluminação pública e de outras estruturas ligadas a áreas como a do transporte de energia, renováveis, telecomunicações, rodovias, ferrovias e galvanização a quente".Está atualmente presente em 15 países (Portugal, Espanha, França, Alemanha, Polónia, Bélgica, Reino Unido, Argélia, Ucrânia, Senegal, Brasil, França, Canadá, Angola e Arábia Saudita), possuindo 16 unidades industriais na Alemanha, Arábia Saudita, Brasil, França, Ucrânia, Angola, Polónia, Portugal e, agora, nos EUA.O VigentGroup, um grupo empresarial de capital português, com operações distribuídas por mais de 15 países, detentor da Metalogalva e da Brasmar, empresa de produtos do mar congelados e de transformação e comercialização de bacalhau.Atualmente, o VigentGroup conta com mais de 2.400 colaboradores e registou, em 2022, um volume de negócios agregado superior a 770 milhões de euros.