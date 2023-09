Multinacional portuguesa Metalogalva compra Electrofer

Leia Também Portuguesa Metalogalva inaugura fábrica nos EUA e prevê faturar 80 milhões em 2024

A portuguesa Metalogalva, especializada na engenharia e proteção de aço, vai comprar a Electrofer, metalomecânica da Marinha Grande que conta com mais de 250 colaboradores.Em comunicado, enviado esta sexta-feira às redações, a empresa do VigentGroup com presença em 15 países e um volume de negócios consolidado de 400 milhões de euros em 2022, anuncia que a aquisição insere-se "na estratégia de crescimento da multinacional portuguesa sedeada na Trofa", na medida em que vem impulsionar a sua capacidade produtiva em aproximadamente 30.000 metros quadrados que contará com a totalidade dos quadros de engenharia e produção da Electrofer.A aquisição, cujo valor não foi divulgado, está ainda sujeito ao parecer por parte da Autoridade da Concorrência."Estamos muito satisfeitos com esta operação, que nos permite assegurar um reforço imediato da nossa capacidade produtiva, respondendo às solicitações dos atuais clientes da Metalogalva e da Electrofer e ao potencial do mercado. Continuamos com um plano de desenvolvimento ambicioso e atentos a oportunidades de crescimento orgânico e inorgânico", diz o presidente do conselho de administração da Metalogalva, Sérgio Silva, citado na mesma nota.A Electrofer, "reconhecida no setor da metalomecânica pesada pela qualidade técnica das suas soluções de engenharia, concretizadas em diversas intervenções em grandes projetos, dos quais se destacam, com maior exposição no último ano, a recuperação da Ponte D. Luís, no Porto, e a construção do Viaduto de Santo Ovídio, em Gaia", passou por um processo de reestruturação conduzido pelo fundo de capital de risco CoRe Capital.Esse processo, iniciado em 2019, implicou a injeção de capital, a qualificação do quadro técnico e o reforço das competências de gestão, o que "permitiu que o negócio global da Electrofer registasse um crescimento de vendas de cerca de 30% e uma quase triplicação do EBITDA entre 2019 e 2022, um bom desempenho que se reforçou em 2023, ano em que a unidade de tratamento de superfícies está a apresentar níveis de crescimento de vendas e rentabilidade sem precedentes", refere a mesma nota conjunta.Em 2022, a metalomecânica da Marinha Grande faturou 21,9 milhões de euros."O processo de recuperação da Electrofer cumpriu integralmente os objetivos para os quais o fundo CoRe Restart foi criado: recuperar empresas devolvendo-as mais fortes ao mercado e em condições de integrarem grupos líderes nacionais, nos quais a Metalogalva se destaca como um exemplo de excelência, criando mais valor para a economia portuguesa e, em simultâneo, rentabilidade para os investidores do fundo CoRe Restart", realça o sócio da CoRe Capital e presidente do conselho de administração da Electrofer, Pedro Araújo e Sá.A Metalogalva tem uma presença ativa em 15 países e quatro continentes, incluindo centros de produção em Alemanha, Arábia Saudita, Brasil, França, Ucrânia, Angola, Polónia, Portugal e Estados Unidos, contando com mais de 1.400 colaboradores.Após ter inaugurado, em maio último, a primeira unidade produtiva nos Estados Unidos, a empresa dá agora "outro importante passo na estratégia de desenvolvimento sustentável e de aposta na inovação", assinala a empresa com sede na Trofa, adiantando que prevê encerrar 2023 com uma faturação consolidada de 460 milhões e 2.400 colaboradores.