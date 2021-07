Portugueses têm 76,8 mil milhões de euros em contas à ordem

Com as taxas de juro em queda, os produtos financeiros de poupança sem risco não atraem os portugueses. Segundo a edição desta segunda-feira do Correio da Manhã , que refere dados do Banco de Portugal, o montante disponível nas contas à ordem aumentou 3,8 mil milhões até maio, face ao período homólogo, para 76,8 mil milhões de euros.Por sua vez, os depósitos a prazo cresceram 600 milhões de euros nos primeiros cinco meses do ano, tendo atingido os 89 mil milhões de euros. Este valor tem estado em queda desde março de 2016, data em que o montante a prazo ascendia a 100 mil milhões de euros.No ano passado, marcado pela pandemia, o património financeiro dos portugueses aumentou 17,5 mil milhões de euros para um total de 450 mil milhões.