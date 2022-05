Preço do cabaz de bens essenciais alivia, mas desde a guerra aumentou 22 euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

pela Deco Proteste, diminuiu 1,95 euros entre 11 e 18 de maio para 205,26 euros.



Apesar da descida - a terceira em 12 semanas - o preço do cabaz sofreu um aumento de 21,63 euros (11,78%) desde o início da análise, a 23 de fevereiro, ou seja, um dia antes de a guerra na Ucrânia ter estalado, de acordo com os





dados compilados pela organização de defesa do consumidor, Até quarta-feira, dia 18, os produtos que registaram os maiores aumentos de preço foram a pescada fresca (+55%), Até quarta-feira, dia 18, os produtos que registaram os maiores aumentos de preço foram a pescada fresca (+55%),

Leia Também Cabaz de bens alimentares essenciais encarece 6,75 euros numa semana

O preço de um cabaz de 63 bens alimentares essenciais, monitorizadoo óleo alimentar 100% vegetal (+47%), o salmão (+47%), o frango inteiro (+27%), a farinha para bolos (+25%), o bife de peru (+23%), o carapau (+22%), a manteiga com sal (+18%), o arroz carolino (mais 18%) e a febra de porco (+17 por cento).De uma forma mais panorâmica, por categorias de produtos, as maiores subidas foram registadas no peixe (+20%) e na carne (15,56%).