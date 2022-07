Preço de cabaz de bens essenciais continua a encarecer. Desde a guerra aumentou 23 euros

O preço de um cabaz de 63 bens alimentares essenciais, monitorizado pela Deco Proteste, aumentou 3,08 euros (+1,5%) entre 29 de junho e 6 de julho, passando a custar 206,79 euros, o segundo valor mais elevado desde que estalou a guerra na Ucrânia.



O preço do cabaz sofreu um aumento de 23,16 (+12,62%) desde o início da análise, a 23 de fevereiro, ou seja, um dia antes de o conflito ter começado, segundo os dados compilados pela organização de defesa do consumidor, atualizados semanalmente.



O valor mais alto foi atingido na segunda semana de maio, com o cabaz a ascender aos 207,21 euros.



Esta análise levado a cabo pela Deco Proteste tem vindo a revelar incrementos praticamente todas as semanas, sendo que em alguns bens verificam-se subidas de preços de dois dígitos de uma semana para a outra.



Preço do cabaz de bens essenciais alivia, mas desde a guerra aumentou 22 euros Leia Também



De uma forma mais panorâmica, por categorias de produtos, as maiores subidas foram registadas no peixe (+19,68%) e na carne (14,67%).



Os dez produtos que mais encareceram entre 23 de fevereiro e 6 de julho foram a pescada fresca (+58%), o salmão (+47%), o óleo alimentar 100% vegetal (+41%), o frango inteiro (+31%), a farinha para bolos (+24%), o bife de peru (+22%), a costeleta de porco (+21%), a dourada (+19%), os medalhões de pescada (+16%) e a bolacha Maria (+15%).



Cabaz de produtos não alimentares aumentou 17 euros em Portugal desde o início da guerra Leia Também



Leia Também Cabaz de bens alimentares essenciais encarece 6,75 euros numa semana