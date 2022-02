Preço do gás natural sobe 26% para 115MWh

Leia Também Crise da Ucrânia faz gás natural disparar 7% para 77 euros

O preço do gás natural TTF (Title Transfer Facility) para entrega em março subiu hoje 26% para 115 euros por megawatt hora (MWh), num contexto de maior incerteza devido à invasão russa na Ucrânia.O preço do gás natural começou na sessão de hoje com uma forte valorização, depois de fechar na sexta-feira nos 91,5 euros por MWh.Segundo dados consultados pela agência noticiosa Efe, às 08:30 de hoje o gás encontrava-se nesta cotação, tendo, no entanto, às 07:00, atingido os 125 euros.Desde que a Rússia, o principal exportador de gás natural da Europa, atacou militarmente a Ucrânia, na quinta-feira, que o preço do gás natural tem subido de forma acentuada.Nesse dia, o gás natural registou um aumento de 30%.