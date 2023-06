Presidente da Águas de Portugal promete água nas torneiras dos portugueses, apesar da seca

Depois de o ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, já ter garantido que em 2023 "não faltará água nas torneiras" dos portugueses, o mesmo compromisso é assumido pelo presidente do Grupo Águas de Portugal, em entrevista ao programa Conversa Capital, da Antena 1 e Jornal de Negócios. Isto numa altura em que 36% do território do país se encontra em situação de seca severa ou extrema, com estados críticos de falta de água nos solos no Algarve e litoral alentejano."Podemos afirmar, com a informação disponível, que não vai faltar água nas torneira este ano. O ano passado foi bem mais gravoso. Esse é um compromisso assumido pelo Grupo Águas de Portugal. No horizonte de uma geração, o tema da água na torneira ficou resolvido e hoje temos dos melhores padrões da Europa", diz José Furtado, sublinhando que tudo está a ser feito para que seja "garantida a estabilidade do fornecimento".O gestor público garante também que, tal como no ano passado foram tomadas "medidas de contingência que protegeram as reservas estratégicas do país", também este ano poderão ser introduzidas mais medidas "sempre que for necessário". E dá o exemplo do Algarve , onde foi completado um plano de eficiência no último ano e que permitiu acrescentar 20% de água para consumo humano.