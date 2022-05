Presidente da CAP: “não vale a pena opormo-nos” à subida do salário mínimo

O Orçamento do Estado falha em olhar para o motor da economia: as empresas. É o que defende o líder da CAP, Eduardo Oliveira e Sousa, reconhecendo que o setor perdeu capacidade reivindicativa junto do do governo PS, a qual sai também “nitidamente” ferida no parlamento pela ausência do CDS-PP.





A CAP aprovaria este Orçamento do Estado?