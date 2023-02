Presidente da Concorrência "teve atuação bastante boa", diz sócio da Kepler

Partilhar artigo



Há pouco mais de um ano, tinham a expectativa de que as litigâncias aumentassem muito com a pandemia. Foi esse o caso?

Nós tínhamos a expectativa – nós e até muitos advogados com quem falávamos na altura –, de que o tema da covid iria provocar isso, até porque as empresas tinham muito menos dinheiro. Eu acho que os litígios subiram de alguma forma, mas não tanto quanto achávamos que iam subir ...