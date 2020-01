Produção automóvel cresceu 17,4% em 2019 para mais de 345 mil veículos

A produção automóvel em Portugal cresceu 17,4% no ano passado para 345.688 veículos, um recorde absoluto, revelou esta terça-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP). Os dados finais da produção confirmam a estimativa avançada pelo secretário-geral da associação, Helder Pedro, ao Negócios em novembro.





A produção de ligeiros de passageiros cresceu 20,5%, para 282.142 unidades, enquanto a de comerciais ligeiros subiu 5,9%, para os 58.141 veículos. A produção de pesados aumentou 1,3%, cifrando-se em 5.405 viaturas.Do total de veículos produzidos, 97,3% destinaram-se à exportação, o que corresponde a 336.314 unidades. Os principais destinos das exportações automóveis são a Alemanha (23,3%), França (15,5%), Itália (13,3%), Espanha (11,1%) e Reino Unido (8,7%).



Adicionalmente, foram montados 2.863 veículos pesados em Portugal no ano passado, mais 24,5% do que em 2018. Neste segmento o peso das exportações cifrou-se em 92,6%, sendo os EUA o principal mercado, com uma quota de 84,5%. Entre os veículos montados em Portugal, 2.241 são pesados de mercadorias e 622 são autocarros.

A ACAP assinala ainda que o volume de produção automóvel foi significativamente superior às vendas automóveis em Portugal. A associação frisa que "a produção atingida neste ano superou as vendas em 77.860 unidades".



