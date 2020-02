Produção automóvel arranca 2020 em queda

Depois do ano recorde em 2019, a produção automóvel registou uma quebra no primeiro mês deste ano.





Segundo os dados da ACAP, foram produzidos 23.415 veículos ligeiros de passageiros em Portugal no mês de janeiro, o que representa uma queda de 10,9% face ao mesmo mês do 2019. Já nos comerciais ligeiros verificou-se um crescimento de 39,3% face ao mesmo mês do ano anterior, tendo sido produzidos 5.848 veículos.

Somando os pesados às duas classes anteriores, no total foram produzidos 29.652 veículos automóveis ligeiros e pesados, o que representa uma queda de 4,1%.