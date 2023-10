Produção de automóveis em Portugal aumentou 7,5% nos primeiros nove meses do ano

A produção de automóveis em Portugal atingiu 236.039 veículos nos primeiros nove meses do ano, mais 7,5% do que no mesmo período de 2022, anunciou hoje a ACAP, Associação Automóvel de Portugal.Num comunicado divulgado esta terça-feira, a ACAP precisa que 97,9% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo e afirma que "a Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional -- com um peso de 88,6% - com a Alemanha (18,8%), França (15,1%), Itália (12,7%) e Espanha (9,4%) no topo do 'ranking'."Em termos de grandes regiões, o mercado asiático, liderado pelo Japão (2,8%), mantém o segundo lugar nas exportações de automóveis fabricados em Portugal com 5,6%", afirma a ACAP, adiantando que "África encontra-se no terceiro lugar com 2,4% das exportações de veículos automóveis fabricados em Portugal".Em termos mensais, em setembro foram produzidos em Portugal 14.514 veículos automóveis, menos 35,5% que no mês homólogo de 2022.Em relação à montagem de veículos automóveis pesados em Portugal, a ACAP afirma que atingiu 137 unidades nos primeiros nove meses do ano, menos 4,2% que no mesmo período de 2022.De janeiro a setembro de 2023 foram exportados 99,3% dos veículos montados em Portugal, representando 136 unidades, e a Alemanha (50,7%) e o Reino Unido (49,3%) foram os únicos destinos destas exportações.Em setembro foram montados 23 veículos pesados em Portugal, mais 76,9% que no mesmo mês de 2022.